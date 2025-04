Casino: Monoprix veut se renforcer dans la restauration information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 15:45









(CercleFinance.com) - Monoprix, filiale de Casino, a inauguré jeudi un nouveau format de restauration à emporter, baptisé 'La Cantine', avec l'ambition de faire de ce segment un relais de croissance du plan stratégique 'Renouveau 2028' mis en place par le groupe de distribution.



Avec ce concept, l'enseigne de centre-ville affiche aussi la volonté de renforcer sa position sur le segment de la proximité urbaine, conformément aux objectifs que s'est fixé Casino.



'Nous allons rendre le bien manger aussi accessible et désirable que ce nous avons su faire dans la mode et la décoration', a expliqué Philippe Palazzi, le directeur général du groupe Casino et président de Monoprix.



Cette idée de 'foodcourt' (lieu de restauration) doit couvrir tous les moments de la journée: du café de spécialité préparé le matin par un barista au plat chaud consommé à l'heure du déjeuner, en passant par la pâtisserie de fin de journée.



Tous les plats doivent être préparés avec des produits locaux et de qualité et certaines recettes imaginées en collaboration avec des chefs partenaires.



L'offre doit notamment proposer des collections capsules, avec une carte appelée à évoluer deux fois par an avec plus de 60 innovations.



Après l'ouverture d'une première 'cantine' au Monoprix Beaugrenelle à Paris 15e le 1er avril, le concept sera déployé dès cette année dans au moins une dizaine d'autres magasins Monoprix en Ile-de-France et en régions.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 0,5395 EUR Euronext Paris -5,03%