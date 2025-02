Casino: Goldman Sachs Group sous les 5% du capital & votes information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 31 janvier 2025, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Casino Guichard-Perrachon et détenir 0,68% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Casino Guichard-Perrachon hors marché.







