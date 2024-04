Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: fin de la centrale Sirius Achats information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir décidé avec BUT, Conforama, MDA Company et Intermarché, conformément au terme de leurs accords, de mettre un terme à leur centrale d'achats Sirius Achats à compter du 15 juin prochain, après presque deux ans de fonctionnement.



Par cette décision, chaque enseigne concernée peut désormais nouer de nouveaux partenariats pour l'achat de biens techniques (gros et petit électroménager, image et son) ou approfondir ses synergies intra-groupes.



'BUT, Conforama, MDA Company, le groupe Casino et Intermarché continueront de poursuivre les mêmes objectifs de performance à l'achat et de favoriser le développement de produits responsables', ajoute le distributeur.





