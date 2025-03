Casino: cession de 61 actifs finalisée information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Faisant suite à l'accord signé fin 2024 portant sur 69 actifs immobiliers, Casino annonce avoir finalisé, au premier trimestre, les cessions de 61 actifs pour un prix de 71 millions d'euros payé par des sociétés du Groupement Les Mousquetaires ou des acquéreurs substitués.



Il s'agit principalement de parkings, stations-service, murs de supermarchés et lots annexes attenants à des magasins dont l'exploitation opérationnelle est désormais assurée par le Groupement Les Mousquetaires.



Les cessions des derniers actifs seront finalisées une fois les conditions suspensives usuelles levées. Les produits de cession nets seront notamment affectés à la réduction de la dette financière de Casino vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim.





