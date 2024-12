Casino: cession d'un portefeuille immobilier à Icade information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 08:07









(CercleFinance.com) - Casino et Icade Promotion annoncent avoir signé un accord ferme portant sur la cession d'un portefeuille immobilier de 11 sites, pour un prix de cession de 50 millions d'euros, portefeuille dont une partie sera gérée par Casino Immobilier pendant quatre ans.



Le portefeuille cédé est composé de parkings, de fonciers non bâtis, de murs et de lots annexes attenants à des magasins, dont l'exploitation opérationnelle est assurée par des tiers, présentant un potentiel de transformation immobilière.



Par ailleurs, les accords de gestion immobilière prévoient également la possibilité pour Casino d'entrer ultérieurement au capital de certaines sociétés, qui porteront les projets de promotion immobilière menés par Icade.



Le closing de l'opération est prévu au premier semestre 2025. Pour Casino, elle permettra notamment de réduire sa dette financière, en particulier vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim, dans le cadre de sa stratégie Renouveau 2028.





Valeurs associées CASINO GUICHARD 1,07 EUR Euronext Paris 0,00%