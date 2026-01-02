Casino cède BAO Cash & Carry au Cameroun
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 07:45
Cette opération s'inscrit dans l'évolution de la stratégie de Casino, qui s'appuie sur des partenaires locaux pour développer ses marques en franchise à l'international. Il continuera à approvisionner BAO Cash & Carry avec ses marques propres.
Lancée en 2018 à Douala, BAO Cash & Carry s'est imposée dans la vente en gros au Cameroun. Il s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels (commerçants, revendeurs), comptant plus de 3000 clients professionnels actifs.
2S Retail maintiendra le concept à bas prix de BAO Cash & Carry et s'engage à préserver l'ensemble des emplois. Il entend consolider le modèle existant en 2026, avant d'envisager une nouvelle phase de développement à partir de 2027.
Valeurs associées
|0,2450 EUR
|Euronext Paris
|+4,26%
A lire aussi
-
(Actualisé avec Orsted) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite
-
(AOF) - Le secteur bancaire a connu une belle année boursière, Société Générale ayant connu la plus forte progression du CAC 40 en 2025 avec un bond de 153,02 % à 68,72 euros. SG a profité d'un rattrapage sectoriel et a publié tout au long de l'année de très bons ... Lire la suite
-
(AOF) - Worldline (-81,58% à 1,562 euro) a poursuivi sa descente aux enfers après avoir déjà perdu 45,9% sur l'ensemble de l'année 2024. Sur l'exercice 2025, le spécialiste des services de paiements a notamment dévoilé des résultats faibles, tout en abaissant certains ... Lire la suite
-
(AOF) - Pernod Ricard a subi la plus forte baisse du CAC 40 en 2025 : -32,94% à 73,10 euros. Le groupe de vins et spiritueux a vu ses ventes baisser de 5,5% sur l'exercice 2024-2025, clos le 30 juin 2025, notamment sur des marchés importants comme la Chine et les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer