Casino cède 66 magasins au Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France

(AOF) - Le groupe Casino annonce la vente de 66 magasins conformément aux accords conclus le 24 janvier 2024, avec le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France. Cette transaction est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise des magasins cédés de 213 millions d'euros. Il est rappelé que le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France se sont engagés à reprendre l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés aux magasins et aux stations-services transférés conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Ils s'engagent aussi à maintenir à l'égard des salariés affectés aux magasins, les dispositions et avantages résultant du statut collectif Casino pour une durée minimale de 15 mois à compter de la date de réalisation de la cession.

Le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France se sont également engagés à favoriser la candidature de collaborateurs du groupe Casino sur des postes disponibles ou à leur offrir la possibilité de devenir chef d'entreprise d'un magasin.

