Casino cède 66 magasins à ses concurrents, après plus de 200 au printemps

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le distributeur Casino a annoncé mardi la cession de 66 magasins grand format au groupement Les Mousquetaires et à Auchan Retail France, conformément à un accord qui avait déjà conduit le groupe lourdement endetté à céder plus de 200 hyper et supermarchés à ses concurrents au printemps.

Après 121 magasins cédés fin avril à Auchan, Les Mousquetaires et Carrefour, puis 90 fin mai à Auchan et Les Mousquetaires, Casino devait vendre un total de 76 magasins lors de cette troisième vague, en vertu d'accords conclus avec ses différents concurrents les 24 janvier et 8 février.

Mais "10 magasins, pour lesquels les conditions suspensives n'ont à ce jour pas été levées dans les temps, feront l'objet d'une cession différée", indique dans un communiqué le groupe Casino, passé fin mars aux mains d'un consortium mené par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Dans le détail, Les Mousquetaires ont racheté 35 supermarchés et 1 Spar, et Auchan Retail France 28 supermarchés et 2 drives, une transaction "réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise des magasins cédés de 213 millions d'euros", précise le communiqué de Casino.

Le distributeur indique par ailleurs "avoir cédé au groupement Les Mousquetaires sa participation contrôlante de 51% dans 5 hypermarchés". Dans ces points de vente, Les Mousquetaires détenaient déjà une participation non contrôlante de 49% depuis le 30 septembre 2023.

La précédente direction du groupe Casino, en proie à un lourd endettement, avait multiplié les cessions, y compris la vente de la quasi-totalité des magasins grand format, une activité qui constituait pourtant le cœur historique du distributeur stéphanois.

Casino rappelle que ses concurrents "se sont engagés à reprendre l'ensemble des contrats de travail des salariés affectés aux magasins et aux stations-services transférés" ainsi qu'à "maintenir à l'égard des salariés affectés aux magasins, les dispositions et avantages résultant du statut collectif Casino pour une durée minimale de 15 mois à compter de la date de réalisation de la cession".