Casino-Aucun élément à ce jour e nature à remettre en cause les objectifs Reuters • 26/03/2020 à 19:14









PARIS, 26 mars (Reuters) - * Casino CASP.PA déclare jeudi dans un communiqué publié "en complément" de celui portant sur ses résultats 2019: * * QU'AUCUN ÉLÉMENT MATÉRIEL CONNU À CE JOUR N'EST DE NATURE À REMETTRE EN CAUSE LES OBJECTIFS PRÉCÉDEMMENT FORMULÉS PAR LE GROUPE * QUE NÉANMOINS, LE GROUPE N'EST PLUS EN MESURE DE FORMULER DES OBJECTIFS CHIFFRÉS SUR 2020-2021 * QU'UNE FORTE AUGMENTATION DE LA DEMANDE DE PRODUITS ALIMENTAIRES DEPUIS LE 13 MARS SE TRADUIT PAR UN SURCROÎT DE CHIFFRE D'AFFAIRES Texte original sur Eikon

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris +0.29%