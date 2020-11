Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino annonce le lancement d'une offre de rachat d'obligations Reuters • 09/11/2020 à 11:09









9 novembre (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA CASP.PA : * ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT D'OBLIGATIONS * LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT PORTANT SUR LES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCES MAI 2021, JUIN 2022, JANVIER 2023 ET MARS 2024 EN CIRCULATION * L'OFFRE DE RACHAT DÉBUTERA LE 9 NOVEMBRE ET EXPIRERA À 17:00 (HEURE DE PARIS) LE 16 NOVEMBRE 2020 ; RÈGLEMENT PRÉVU LE 20 NOVEMBRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +3.76% RALLYE Euronext Paris +3.10%