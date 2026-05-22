Casino allège de €10,4 mlns la dette de sa filiale Quatrim

Casino CASP.PA a annoncé vendredi avoir procédé au remboursement de 12,4 millions d'euros de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, ramenant le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim à 109 millions d'euros.

"Conformément au contrat d’émission obligataire, 4,5 millions d'euros d’intérêts ont été versés le 7 avril", précise dans un communiqué l'entreprise de grande distribution, en pleine restructuration financière.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)