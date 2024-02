Casino : accord avec Carrefour en vue de la cession de 25 hypermarchés

(AOF) - Le groupe Casino annonce avoir conclu un accord avec Carrefour en vue de la cession de 25 hypermarchés et supermarchés. Carrefour a pris des engagements sociaux similaires à ceux du Groupe Les Mousquetaires envers les salariés affectés aux magasins et aux stations-services transférés. La réalisation des cessions interviendrait le 30 avril 2024, après la consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Ces vingt-cinq enseignes font partie d'une vague de 288 hypermarchés et supermarchés dont Casino avait acté fin janvier la vente à Auchan et Intermarché.

Le même jour, Carrefour avait annoncé être entré en " négociations exclusives " avec Intermarché pour lui racheter une partie du parc de magasins vendu par Casino, pour éviter des problèmes de concurrence.

Audience reportée au 12 février au tribunal de commerce de Paris

Endetté à hauteur de plus de six milliards d'euros, Casino, qui regroupe également les enseignes Monoprix ou Franprix, a été placé en procédure de sauvegarde accélérée j et a annoncé début janvier avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne en vue de la reprise du groupe par un consortium dirigé par l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky.

Lundi, l'audience qui devait examiner le plan de sauvegarde des enseignes Casino a été renvoyée au 12 février par le tribunal de commerce de Paris, à la demande du comité social et économique (CSE) qui déplore l'absence de "réel volet social".