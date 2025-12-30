Casino a remboursé 30,0 MEUR des obligations de sa filiale Quatrim
Le remboursement porte sur 29,2 MEUR de capital et 0,8 MEUR d'intérêts courus portant sur le capital remboursé (y compris 0,3 MEUR d'intérêts PIK pour la période comprise entre le 6 avril 2025 et le 5 octobre 2025 et 0,5 MEUR d'intérêts courus pour la période entre le 6 octobre 2025 et le 28 décembre 2025).
Après l'opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 139,9 MEUR et les intérêts PIK accumulés entre le 6 avril 2025 et le 5 octobre 2025 sont réduits à 1,4 MEUR.
Valeurs associées
|0,2350 EUR
|Euronext Paris
|+1,91%
