Casino a obtenu la prolongation des consentements de la part des créanciers
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 18:39

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* PROLONGATION DES CONSENTEMENTS (CONSENTS) DE LA PART DES CRÉANCIERS

* LES CONSENTEMENTS RELATIFS AU TERM LOAN B ET RCF SONT VALABLES JUSQU’AU 27 MARS 2026

* TANDIS QUE CEUX CONCERNANT LA DETTE QUATRIM RESTERONT EN VIGUEUR JUSQU’AU 30 AVRIL 2026

Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

CASINO GUICHARD PER
0,2366 EUR Euronext Paris +0,25%
