CASA-Les accords de distribution avec Banco BPM sont en place-CFO

4 novembre (Reuters) - Jérôme Grivet, le directeur général adjoint en charge des finances de Crédit agricole SA CAGR.PA , a dit lors d'une conférence en ligne avec les analystes: * QUE LES ACCORDS DE DISTRIBUTION AVEC LA BANQUE ITALIENNE BANCO BPM SONT EN PLACE ET COUVRENT TOUTES LES AGENCES DE BANCO BPM, A PROPOS DE LA FILIALE DE CREDIT A LA CONSOMMATION AGOS (Bureau de Paris)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.48%