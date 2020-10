Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cas contact, Von der Leyen quitte le sommet européen Reuters • 15/10/2020 à 16:48









BRUXELLES, 15 octobre (Reuters) - Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a quitté le sommet européen pour se mettre à l'isolement après qu'un membre de son entourage a subi un diagnostic positif au coronavirus. "Je viens d'être informée qu'un membre de mes services a été testé positif au COVID-19 ce matin", a-t-elle écrit sur Twitter. "Mon test s'est avéré négatif. Toutefois, par précaution, je quitte immédiatement le Conseil européen pour me mettre à l'isolement", a-t-elle ajouté. Le sommet européen se poursuivra comme prévu, a déclaré un porte-parole du Conseil européen. (John Chalmers; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

