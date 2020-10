Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cas contact, le président sud-africain Ramaphosa se confine Reuters • 28/10/2020 à 11:35









JOHANNESBOURG, 28 octobre (Reuters) - Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est placé à l'isolement à la suite du diagnostic positif au COVID-19 d'un invité lors d'un dîner de bienfaisance auquel il assistait, a annoncé son cabinet mercredi. "Le président ne présente pour l'instant aucun symptôme et sera testé si ceux-ci devaient se manifester, conformément aux directives sanitaires liées au COVID-19", a déclaré la présidence. L'économie la plus développée d'Afrique a aussi été la plus touchée par l'épidémie, avec plus de 700.000 cas d'infection et près de 20.000 décès, mais le nombre de cas quotidien a atteint son pic fin juillet avant de fortement chuter. La diminution des nouvelles infections a permis à Cyril Ramaphosa d'assouplir en septembre l'un des plus stricts confinements au monde et d'ouvrir les frontières sud-africaines aux voyageurs internationaux après une interdiction de six mois. Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a toutefois évoqué la semaine dernière le risque d'une deuxième vague épidémique qui amènerait le gouvernement à revoir les mesures de confinement, après une forte résurgence des contaminations au Cap. (Tim Cocks, version française Olivier Cherfan)

