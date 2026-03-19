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Carvolix : Résultats annuels estimées 2025.
information fournie par Boursorama CP 19/03/2026 à 17:45

Communiqué de presse CARVOLIX

RESULTATS ANNUELS ESTIMÉES 2025 :
Carvolix publie des informations financières estimées pour l’exercice 2025 et confirme sa transformation stratégique vers la robotique médicale et les implants cardiovasculaires innovants

• Orientation stratégique vers la cardiologie interventionnelle avec la création de Carvolix, issue de l’acquisition de Caranx Medical et Artedrone, combinant implants biomimétiques et mini-robots autonomes pilotés par intelligence artificielle
• Financement global pouvant atteindre 30 M€, avec une première tranche de financement de 10 M€ sécurisée auprès de Truffle Capital et Edwards Lifesciences pour soutenir le développement de la nouvelle entité
• La commercialisation du logiciel TAVIPILOT, un système de guidage piloté par IA pour l’implantation de valves aortiques par voie transcathéter (TAVI), a démarrée aux États-Unis.

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