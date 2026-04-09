 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carvolix renforce son Conseil d’Administration et ses instances consultatives internationales
information fournie par Boursorama CP 09/04/2026 à 07:30

Aix-en-Provence, le 9 avril 2026 – Carvolix (anciennement Affluent Medical) (ISIN : FR0013333077 – Ticker : CVX – “Carvolix” ou la “Société”), société française de technologies médicales en phase commerciale et clinique, spécialisée dans le développement international, l’industrialisation et la commercialisation de mini-robots dotés d’intelligence artificielle et d’implants biométiques de rupture, annonce un renforcement de son Conseil d’Administration, de son Advisory Board et de sa gouvernance.

Valeurs associées

CARVOLIX
3,2600 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Publicis devient l'agence média de Microsoft au niveau mondial
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.04.2026 08:51 

    Le géant français de la communication Publicis va devenir l'agence média mondiale de Microsoft , ont annoncé mercredi les deux entreprises, dans le cadre d'un contrat estimé à plus d'un milliard de dollars par an par des médias spécialisés. "À mesure que nos activités ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.04.2026 08:40 

    * OVHCLOUD OVH.PA - L'opérateur français de centres de données a annoncé jeudi une croissance en données comparables de 5,5% de son chiffre d'affaires du premier semestre, portée par l'augmentation des dépenses de ses clients existants. * BOUYGUES BOUY.PA - Bouygues ... Lire la suite

  • ( Belga / NICOLAS MAETERLINCK )
    Le repreneur de Tupperware en France s'étend à 24 pays en Europe
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.04.2026 08:37 

    OOBO (ex-Tupperware France), sauvé de la faillite l'an dernier par un repreneur, a désormais les droits de distribution de la marque dans 24 pays européens, a annoncé l'entreprise jeudi à l'AFP. Après des années de difficultés financières, le groupe Tupperware, ... Lire la suite

  • boutique Rexel (Crédit: L. Grassin / )
    Avis d'analystes France : Jefferies passe positif sur Rexel, TD Cowen revalorise Kering
    information fournie par Zonebourse 09.04.2026 08:36 

    Jefferies est repassé positif sur Rexel ce matin. "Nous voyons un contexte favorable pour Rexel jusqu'en 2026, avec des facteurs de soutien importants au niveau des prix, une reprise sur certains marchés de l'industrie et de la construction, ainsi qu'une nouvelle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank