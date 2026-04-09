Carvolix renforce son Conseil d’Administration et ses instances consultatives internationales

Aix-en-Provence, le 9 avril 2026 – Carvolix (anciennement Affluent Medical) (ISIN : FR0013333077 – Ticker : CVX – “Carvolix” ou la “Société”), société française de technologies médicales en phase commerciale et clinique, spécialisée dans le développement international, l’industrialisation et la commercialisation de mini-robots dotés d’intelligence artificielle et d’implants biométiques de rupture, annonce un renforcement de son Conseil d’Administration, de son Advisory Board et de sa gouvernance.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer