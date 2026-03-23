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Carvolix rejoint des indices clés d’Euronext, marquant une nouvelle étape dans son positionnement sur les marchés financiers.
information fournie par Boursorama CP 23/03/2026 à 17:45

Communiqué de presse CARVOLIX

Carvolix rejoint des indices clés d’Euronext, marquant une nouvelle étape dans son positionnement sur les marchés financiers.

Carvolix, une société française de MedTech commerciale et clinique spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de mini-robots révolutionnaires basés sur l'IA et d'implants biomimétiques, annonce son inclusion dans les indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable, à la suite de la dernière révision trimestrielle d’Euronext.

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