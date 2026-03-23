Communiqué de presse CARVOLIX
Carvolix rejoint des indices clés d’Euronext, marquant une nouvelle étape dans son positionnement sur les marchés financiers.
Carvolix, une société française de MedTech commerciale et clinique spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de mini-robots révolutionnaires basés sur l'IA et d'implants biomimétiques, annonce son inclusion dans les indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable, à la suite de la dernière révision trimestrielle d’Euronext.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer