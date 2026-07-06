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Carvolix présente des données cliniques prometteuses sur la plateforme TAVIPILOT au New York Valves 2026.
information fournie par Boursorama CP 06/07/2026 à 07:00

Communiqué de presse CARVOLIX

Carvolix présente des données cliniques prometteuses sur la plateforme TAVIPILOT au New York Valves 2026

• Le logiciel TAVIPILOT, solution commerciale de guidage IA intra-opératoire pour le positionnement de la valve aortique, présente d'excellents résultats dans l'étude clinique post-marketing : 100 % de succès procédural sans événement de sécurité lié au dispositif.

• Positionnement précis : toutes les valves ont été implantées avec précision, à moins d'un millimètre de la valeur cible de profondeur.

• Signaux prometteurs, avec une réduction observée du temps procédural, du temps de fluoroscopie et du volume d’agent de contraste, au bénéfice du système de santé et des patients.

• TAVIPILOT Robot — les 9 premiers patients de la Cohorte 1 du programme first-in-human ont été présentés. 100 % de succès procédural sans événement de sécurité lié au dispositif. La plateforme robotique renforce la stabilité du cathéter et autorise un déplacement millimétrique.

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