Carvolix adopte un nouveau code mnémonique

Aix-en-Provence, le 4 février 2026 – 17h45 CET – Carvolix (anciennement Affluent Medical) (ISIN : FR0013333077 – Symbole boursier : CVX – « Carvolix » ou la « Société »), une société française de MedTech commerciale et clinique spécialisée dans le développement international et l'industrialisation de mini-robots révolutionnaires basés sur l'IA et d'implants biomimétiques, annonce aujourd'hui l'adoption d'un nouveau code mnémonique.

L'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue le vendredi 30 janvier 2026, a décidé de modifier la dénomination sociale de Affluent Medical en Carvolix.

A compter du 4 février 2026, le libellé et le mnémonique des actions seront donc modifiés ainsi :

Nouveau Libellé : Carvolix

Code ISIN : FR0013333077

Mnémonique : CVX