Carver Bancorp plonge après avoir annoncé son intention de se retirer de la cote du Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de la banque américaine Carver Bancorp CARV.O plongent de 47 % à 1,59 $ avant le marché ** Mardi en fin de journée, CARV a annoncé son intention de se retirer volontairement du Nasdaq et de s'inscrire sur OTCQX, où plus de 300 banques sont actuellement cotées

** CARV se désinscrira également de la Securities and Exchange Commission, ce qui la libérera de l'obligation de déposer des rapports périodiques

** Cette opération permettra à CARV de réduire ses dépenses d'exploitation récurrentes et lui donnera la flexibilité nécessaire pour poursuivre ses initiatives de croissance

** "Les indicateurs financiers et autres de la société correspondent bien à ceux d'une société cotée en bourse, et la cotation en bourse offre à la société une plus grande flexibilité pour poursuivre ses initiatives", a déclaré le directeur général Donald Felix

** A la dernière clôture, les actions de CARV ont augmenté de 63,6 % depuis le début de l'année