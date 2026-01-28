 Aller au contenu principal
Carvana s'effondre après la divulgation d'une position courte par Gotham City Research
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 18:20

28 janvier - ** Les actions du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N chutent de 12% à $413

** Gotham City Research indique qu'il détient des positions courtes dans la société

** Carvana a été séparée de DriveTime en 2012

** Gotham affirme que les bénéfices de CVNA pour 2023-2024 sont surévalués de plus d'un milliard de dollars

** Les créanciers de CVNA et DriveTime pourraient reconsidérer leur financement une fois qu'ils auront compris que l'écosystème est plus endetté que ce qui a été annoncé publiquement - Gotham

** En 2025, CVNA était en hausse de ~107 %

