Carvana s'effondre après la divulgation d'une position courte par Gotham City Research

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Suppression de la référence incorrecte au cumul annuel et correction du pourcentage dans la puce 6)

28 janvier - ** Les actions du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N chutent de 12% à $413

** Gotham City Research indique qu'il détient des positions courtes dans la société

** Carvana a été séparée de DriveTime en 2012

** Gotham affirme que les bénéfices de CVNA pour 2023-2024 sont surévalués de plus d'un milliard de dollars

** Les créanciers de CVNA et DriveTime pourraient reconsidérer leur financement une fois qu'ils auront compris que l'écosystème est plus endetté que ce qui a été annoncé publiquement - Gotham

** En 2025, CVNA était en hausse de ~107 %