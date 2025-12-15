Carvana grimpe ; Argus commence par "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 décembre - ** Les actions du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N augmentent de 1,3 % à 461,06 $ premarket
** Argus Research commence avec une note d'achat
** La société de courtage fixe le PT à 500 $, ce qui implique une hausse de 9,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage dit que l'entreprise "a des avantages concurrentiels sur les concessionnaires traditionnels dans la sélection des véhicules, le prix, la qualité et l'expérience de l'utilisateur"
** La note moyenne de 27 analystes est "acheter", leur prévision médiane est de 450 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que doublé cette année
