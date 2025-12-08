 Aller au contenu principal
CAC 40
8 094,20
-0,25%
Carvana et CRH atteignent un niveau record sur l'indice S&P 500
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 16:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

8 décembre - ** Les actions de Carvana CVNA.N augmentent de 9 % à 435,69 $, tandis que CRH CRH.N augmente de 5,8 % à 126,47 $, les deux atteignant un niveau record ** Le distributeur de voitures d'occasion en ligne CVNA et le fabricant de matériaux de construction CRH devraient rejoindre le S&P 500 .SPX , avant l'ouverture des marchés le 22 décembre ** L'entreprise de construction Comfort Systems USA FIX.N devrait également rejoindre le S&P 500 .SPX , avec une hausse de 3,3 % à 1 03,50 $ ** Le fournisseur de pièces automobiles LKQ LKQ.O , la société de matériaux avancés Solstice Advanced Materials SOLS.O et le fabricant de revêtements de sol Mohawk Industries MHK.N devraient être retirés du S&P 500; leurs actions se négocient dans une fourchette de +0,3 % à -0,6 %

** Les actions de CVNA et FIX ont plus que doublé depuis le début de la séance, tandis que CRH a progressé de 36,6 %

Valeurs associées

CARVANA-A
437,960 USD NYSE +9,58%
COMFORT SYSTEMS
1 014,025 USD NYSE +1,22%
CRH PLC
125,700 USD NYSE +5,24%
LKQ
29,4100 USD NASDAQ -0,14%
MOHAWK INDUSTRIE
109,320 USD NYSE -1,20%
S&P 500 INDEX
6 841,29 Pts CBOE -0,42%
SOLSTICE ADVA
47,7500 USD NASDAQ +1,32%
SOLSTICE ADVA RG-WI
48,7400 USD NASDAQ -1,04%
