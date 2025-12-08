Carvana et CRH atteignent un niveau record sur l'indice S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

8 décembre - ** Les actions de Carvana CVNA.N augmentent de 9 % à 435,69 $, tandis que CRH CRH.N augmente de 5,8 % à 126,47 $, les deux atteignant un niveau record ** Le distributeur de voitures d'occasion en ligne CVNA et le fabricant de matériaux de construction CRH devraient rejoindre le S&P 500 .SPX , avant l'ouverture des marchés le 22 décembre ** L'entreprise de construction Comfort Systems USA FIX.N devrait également rejoindre le S&P 500 .SPX , avec une hausse de 3,3 % à 1 03,50 $ ** Le fournisseur de pièces automobiles LKQ LKQ.O , la société de matériaux avancés Solstice Advanced Materials SOLS.O et le fabricant de revêtements de sol Mohawk Industries MHK.N devraient être retirés du S&P 500; leurs actions se négocient dans une fourchette de +0,3 % à -0,6 %

** Les actions de CVNA et FIX ont plus que doublé depuis le début de la séance, tandis que CRH a progressé de 36,6 %