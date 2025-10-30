 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 155,84
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carvana dégringole après avoir manqué le bénéfice du troisième trimestre, malgré des ventes record
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 10:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de Carvana CVNA.N en baisse de 7,9% à 353,95 $ en pré-marché après un bénéfice trimestriel raté

** Le distributeur de voitures d'occasion en ligne a publié T3 EPS de 1,03 $ après la clôture du marché mercredi, en dessous de l'estimation des analystes de 1,26 $, selon les données de LSEG

** Cependant, CVNA a vendu 155 941 unités de vente au détail pour un chiffre d'affaires total de 5,647 milliards de dollars, deux records trimestriels historiques

** "Les résultats et les prévisions n'ont pas répondu aux attentes élevées, mais ils soulignent toujours la puissance et la supériorité du modèle", ont déclaré les analystes de BTIG dans une note

** Quinze analystes sur 23 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, sept comme "conservée" et un comme "vendue"; PT médian à 430 $ - données compilées par LSEG

** Les actions de CVNA ont augmenté d'environ 74 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

CARVANA-A
353,875 USD NYSE -2,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank