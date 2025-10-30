Carvana dégringole après avoir manqué le bénéfice du troisième trimestre, malgré des ventes record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de Carvana CVNA.N en baisse de 7,9% à 353,95 $ en pré-marché après un bénéfice trimestriel raté

** Le distributeur de voitures d'occasion en ligne a publié T3 EPS de 1,03 $ après la clôture du marché mercredi, en dessous de l'estimation des analystes de 1,26 $, selon les données de LSEG

** Cependant, CVNA a vendu 155 941 unités de vente au détail pour un chiffre d'affaires total de 5,647 milliards de dollars, deux records trimestriels historiques

** "Les résultats et les prévisions n'ont pas répondu aux attentes élevées, mais ils soulignent toujours la puissance et la supériorité du modèle", ont déclaré les analystes de BTIG dans une note

** Quinze analystes sur 23 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, sept comme "conservée" et un comme "vendue"; PT médian à 430 $ - données compilées par LSEG

** Les actions de CVNA ont augmenté d'environ 74 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture