Carvana chute après une baisse des bénéfices au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N chutent de 16,4 % à 302 $ avant le marché ** La société affiche un BPA ajusté de 1,06 $ pour le T4 , manquant les estimations de Wall Street de 1,10 $ - données LSEG ** La société indique que l'écart est dû à des coûts plus élevés que prévu pour l'inspection, la réparation et l'entretien des véhicules; la société s'attend à ce que les pressions sur les coûts se poursuivent au 1er trimestre ** Au moins quatre maisons de courtage ont abaissé les prévisions sur l'action après les résultats, BTIG abaissant les prévisions de 535 $ à 455 $, citant que le bénéfice brut par unité de vente au détail est inférieur aux prévisions en raison d'une remise en état et d'une dépréciation plus élevées ** 18 analystes sur 26 considèrent l'action comme "achetée" ou plus, sept la considèrent comme "conservée", un comme "vendue"; PT médian à 450 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, l'action CVNA a baissé de 14,3 %, après une hausse de 107 % en 2025