 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carvana chute après une baisse des bénéfices au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 11:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N chutent de 16,4 % à 302 $ avant le marché ** La société affiche un BPA ajusté de 1,06 $ pour le T4 , manquant les estimations de Wall Street de 1,10 $ - données LSEG ** La société indique que l'écart est dû à des coûts plus élevés que prévu pour l'inspection, la réparation et l'entretien des véhicules; la société s'attend à ce que les pressions sur les coûts se poursuivent au 1er trimestre ** Au moins quatre maisons de courtage ont abaissé les prévisions sur l'action après les résultats, BTIG abaissant les prévisions de 535 $ à 455 $, citant que le bénéfice brut par unité de vente au détail est inférieur aux prévisions en raison d'une remise en état et d'une dépréciation plus élevées ** 18 analystes sur 26 considèrent l'action comme "achetée" ou plus, sept la considèrent comme "conservée", un comme "vendue"; PT médian à 450 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, l'action CVNA a baissé de 14,3 %, après une hausse de 107 % en 2025

Valeurs associées

CARVANA-A
361,535 USD NYSE +3,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank