Cartographie de l'ampleur des dettes de First Brands et de ses créanciers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

La faillite du fabricant de pièces automobiles First Brands a fait des vagues sur les marchés du crédit au cours des dernières semaines, mettant en lumière l'exposition de certaines des plus grandes institutions financières du monde.

L'entreprise s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites à la fin du mois dernier. Elle a fait état d'un passif de plus de 10 milliards de dollars, soulignant l'ampleur des pertes auxquelles sont confrontés les prêteurs et les investisseurs.

Les faillites de First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor ont suscité un examen de conscience à Wall Street et alimenté les inquiétudes quant à la faiblesse du marché du crédit.

"Bien que le risque de contagion semble contenu pour l'instant, une perte de confiance pourrait encore déclencher des tensions importantes", a déclaré Kenneth Lamont, analyste chez Morningstar.

"Un effondrement général du crédit privé et des rachats massifs exposeraient ces véhicules à leur premier véritable test, faisant remonter à la surface les inadéquations de liquidité et mettant sous pression les valorisations des portefeuilles"

Le ministère américain de la justice a lancé une enquête sur l'effondrement de First Brands, comme l'a rapporté Reuters en début de semaine.

La société de financement commercial Raistone, créancière de First Brands, a demandé à un tribunal de nommer un examinateur indépendant après avoir affirmé que pas moins de 2,3 milliards de dollars s'étaient "tout simplement volatilisés", tandis que la banque d'investissement américaine Jefferies JEF.N et le banque suisse UBS UBSG.S ont une exposition qui se chiffre en millions de dollars.

Reuters a rapporté vendredi que l'unité de gestion d'actifs de Morgan Stanley MS.N avait demandé à Jefferies de restituer une partie de son investissement dans un fonds exposé à la faillite du fabricant américain de pièces détachées automobiles.

Jefferies a déclaré à l'adresse que la situation de First Brands pourrait entraîner des pertes financières au fil du temps, mais qu'elle s'attendait à ce qu'elles soient facilement absorbables.

La banque a déclaré que l'impact sur la perception de ses actions et de son crédit était "largement exagéré".

Une coentreprise entre Norinchukin Bank et Mitsui & Co est exposée à un risque de 1,75 milliard de dollars à l'égard du fournisseur de pièces automobiles, a rapporté Bloomberg News à l'adresse .

Le directeur financier de Bank of America BAC.N , Alastair Borthwick, a déclaré que les prêts syndiqués du banque à First Brands sont adossés à des actifs et garantis par des sûretés.

Bien que l'étendue des retombées ne soit pas encore claire, voici un ENQUÊTE de la manière dont certaines des principales entreprises exposées pourraient être affectées:

Les tableaux suivants présentent une ventilation des quelque 9,3 milliards de dollars de dettes de la société avant qu'elle ne dépose son bilan:

Obligations de prêts basés sur l'actif:

Obligations de prêts à terme:

Obligations hors bilan et non garanties:

Le cas, décrit comme idiosyncrasique, a souligné la fragilité des structures complexes de financement du commerce et a renouvelé l'examen de la façon dont les transactions hors bilan sont suivies et divulguées.

"Cette affaire attirera l'attention en raison de la nature opaque des structures complexes de First Brands, ce qui pourrait renforcer les normes pour tous les prêteurs", a déclaré à Reuters Brian Mulberry, gestionnaire principal de portefeuille de clients chez Zacks Investment Management.

Les principales sociétés financières mondiales ayant déposé des demandes d'indemnisation non garanties, la faillite s'annonce comme un test clé de la transparence et de la gestion des risques dans un segment en pleine expansion du marché du crédit privé.

Les CLO (collateralized loan obligations) représentent une part importante de la dette de First Brands. Il s'agit de produits financiers structurés qui regroupent un ensemble de prêts d'entreprises et les vendent à des investisseurs sous la forme de tranches, c'est-à-dire de portions à différents niveaux de risque.

Un large groupe de prêteurs ad hoc, agissant indépendamment d'accords formels, est également lié au fabricant de pièces automobiles en difficulté. Ces créanciers se réunissent généralement de manière temporaire pour négocier ou sauvegarder leurs intérêts dans les transactions financières d'un emprunteur.

IMPACT SUR LE MARCHÉ

Les actions de plusieurs sociétés actives dans le domaine du crédit privé ont sous-performé le marché au cours des deux derniers mois, en raison du manque d'enthousiasme des investisseurs après les faillites de First Brands et de Tricolor.

Cependant, toutes ces sociétés ne sont pas exposées à First Brands ou à des sociétés apparentées.

"L'un des plus grands risques sur le marché du crédit privé est le manque de transparence, avec l'augmentation des grandes faillites publiques cette année", a déclaré M. Mulberry.

"Nous ne connaissons tout simplement pas la situation financière réelle de la plupart de ces actifs