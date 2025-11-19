Carson Block, de Muddy Waters, dit qu'il a une position longue sur Snowline Gold Corp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fondateur de Muddy Waters, Carson Block, a déclaré qu'il avait une position longue sur Snowline Gold Corp SGD.V , une petite société minière aurifère canadienne qui a un nouveau projet dans le territoire du Yukon au Canada.
La société est impliquée dans des projets potentiels que Carson Block estime sous-évalués par rapport au prix de l'or et à la quantité de métal précieux que les sites peuvent produire, a déclaré Carson Block aux participants de la conférence Sohn à Londres mercredi.
La petite société minière aurifère est située dans le Yukon, au Canada, et possède de nombreux projets, dont le gisement de Rogue Valley, qui contiendrait environ 8 millions d'onces d'or.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer