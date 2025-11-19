 Aller au contenu principal
Carson Block, de Muddy Waters, a pris une position longue sur Snowline Gold Corp
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec plus de détails, citation)

Le fondateur de Muddy Waters, Carson Block, a déclaré mercredi qu'il avait pris une position longue sur la société minière aurifère canadienne Snowline Gold Corp SGD.V , ce qui marque un tournant pour le célèbre vendeur à découvert.

Snowline Gold Corp est impliquée dans des projets potentiels que Carson Block estime sous-évalués par rapport au prix de l'or et à la quantité de métal précieux que les sites peuvent produire, a déclaré Carson Block aux participants de la conférence Sohn à Londres.

Décrivant les rapports publics publiés par la petite société minière, Carson Block a déclaré qu'il pensait que la société avait adopté une approche conservatrice par rapport à ses propres projections de croissance.

"Nous pensons que ce projet fonctionne à un prix de l'or de 1 800 dollars et nous ne voyons pas beaucoup de risques de baisse à ce prix", a déclaré Carson Block.

L'or se négocie à environ 4 070 $ l'once XAU= , non loin des récents records.

La petite société minière aurifère est située dans le Yukon, au Canada, et possède de nombreux projets, dont le gisement de Rogue Valley, qui contiendrait environ 8 millions d'onces d'or.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Une position longue consiste essentiellement à parier sur l'augmentation de la valeur d'un actif.

