Carrier progresse après avoir dépassé ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

28 octobre - ** Les actions de Carrier Global CARR.N , fabricant de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, augmentent de près de 4,8% à environ 61,1 dollars en première cotation

** CARR annonce un bénéfice ajusté de 67 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 57 cents par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG ** Le conseil d'administration de la société approuve le rachat d'actions pour un montant de 5 milliards de dollars

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 14,6 % depuis le début de l'année