 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 225,83
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Carrier progresse après avoir dépassé ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 11:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de Carrier Global CARR.N , fabricant de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, augmentent de près de 4,8% à environ 61,1 dollars en première cotation

** CARR annonce un bénéfice ajusté de 67 cents par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 57 cents par action pour les analystes, selon les données compilées par LSEG ** Le conseil d'administration de la société approuve le rachat d'actions pour un montant de 5 milliards de dollars

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 14,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CARRIER GLOBAL
58,270 USD NYSE +0,73%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank