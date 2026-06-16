 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carrefour vise €8,5 md de CA issu des produits bio et durables d’ici 2030
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 09:12

Carrefour CARR.PA a annoncé mardi viser à l'horizon 2030 un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros pour les produits végétaux et de 8,5 milliards pour les produits biologiques et certifiés durables, le géant français de la grande distribution dévoilant sa stratégie RSE (responsabilité sociétale des entreprises) à l'occasion d'une journée des investisseurs.

Le groupe s'est également engagé à réduire de 5.000 tonnes la quantité de plastique utilisé, et baisser ses prix jusqu'à 10% en réinvestissant 5 millions d'euros de ses économies afin de soutenir le pouvoir d'achat.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Environnement
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

CARREFOUR
16,4600 EUR Euronext Paris -0,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
81,32 -2,45%
CAC 40
8 444,67 +0,72%
TOTALENERGIES
73,13 +0,18%
SOITEC
139,5 +0,50%
HAFFNER ENERGY
0,297 -4,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank