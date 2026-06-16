Carrefour vise €8,5 md de CA issu des produits bio et durables d’ici 2030

Carrefour CARR.PA a annoncé mardi viser à l'horizon 2030 un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros pour les produits végétaux et de 8,5 milliards pour les produits biologiques et certifiés durables, le géant français de la grande distribution dévoilant sa stratégie RSE (responsabilité sociétale des entreprises) à l'occasion d'une journée des investisseurs.

Le groupe s'est également engagé à réduire de 5.000 tonnes la quantité de plastique utilisé, et baisser ses prix jusqu'à 10% en réinvestissant 5 millions d'euros de ses économies afin de soutenir le pouvoir d'achat.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)