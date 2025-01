Carrefour vise 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur les produits “sans” d’ici à 2030

(AOF) - Carrefour affiche la troisième plus forte hausse du CAC 40, avançant de 2,06% à 29,36 euros après avoir chuté de près de 5% vendredi. Le géant de la grande distribution ambitionne de doubler ses ventes de produits «sans» d’ici à trois ans pour régner en maître sur ce marché en 2030, avec un chiffre d'affaires d’1 milliard d'euros. Pour y parvenir, Carrefour lance une grande campagne visant à développer ses ventes de produits sans gluten, lactose, nitrites et alcool.

Carrefour met en avant le fait que près d'un quart des Français (24%) sont en effet concernés par les produits sans gluten, soit parce qu'ils consomment eux-mêmes des produits sans gluten (8% de la population) soit car un proche suit un régime dépourvu de cette protéine (16%).

"Les produits sans nitrites sont plébiscités par les clients", assure le groupe, alors que le gouvernement français a lancé un plan d'action de réduction de l'utilisation d'additifs alimentaires. "Les boissons sans alcool répondent à de nombreuses demandes, notamment des impératifs de santé publique, des besoins pour les sportifs ou les femmes enceintes", détaille le distributeur.

Dans l'optique d'atteindre ses nouveaux objectifs, le groupe présidé par Alexandre Bompard compte mettre en place une coalition avec des groupes agroalimentaires, tels Fleury Michon dans le "sans nitrites", Candia dans le "sans lactose", Brasseries Kronenbourg dans le "sans alcool" et Gerblé dans le "sans gluten".

Ces produits "sans" bénéficieront par ailleurs d'une signalétique dédiée dans les magasins du groupe.

Carrefour, dont l'action se replie de 16% sur un an, publiera ses résultats annuels 2024 le 19 février prochain.

