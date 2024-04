Carrefour: ventes stables au premier trimestre à 22,2 milliards d'euros, en recul en France

Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 22,2 milliards d'euros au premier trimestre 2024 (+0,4%) et ses ventes ont reculé en France, où le groupe, qui confirme ses objectifs financiers, mise sur des baisses de prix financées par un plan d'économies accentué.

( AFP / PASCAL GUYOT )

Le seul distributeur du CAC 40 fait état mercredi dans un communiqué de ventes "globalement stables en France et dans le reste de l'Europe" à nombre de magasins comparables, ce qui reflète selon lui "le ralentissement de l'inflation et les investissements prix" consistant à baisser les marges pour être plus compétitif en prix. Mais "les volumes restent sous pression", observe-t-il.

Lors d'un point presse téléphonique mercredi, le directeur exécutif finances et gestion Matthieu Malige a estimé que le groupe avait réalisé une "performance commerciale solide", démontrant la "résilience du modèle", dans un double contexte de "fort ralentissement de l'inflation en Europe" et de consommation "toujours sous pression".

En France, les ventes ont baissé de 2,1%, pénalisées par les hypermarchés où les ventes de produits non alimentaires, qui ont davantage reculé, pèsent davantage dans le chiffre d'affaires.

Pour y répondre, Carrefour indique mener des "baisses de prix nationales sur plus de 700 produits au cours du trimestre" - un chiffre à mettre en regard avec le nombre de références en magasins: 3.000 à 5.000 dans un supermarché et entre 20.000 et 35.000 dans les hypermarchés.

"Pour renforcer notre compétitivité tout en préservant notre modèle économique, nous amplifions notre dynamique de baisse des coûts et allons accélérer le mouvement de baisse des prix tout au long de l'année 2024 en France et dans le reste de l'Europe", a indiqué le PDG du groupe Alexandre Bompard, cité dans le communiqué.

L'objectif "d'économie de coûts" a été relevé, de 1 à 1,2 milliard d'euros sur 2024.

Le distributeur précise par ailleurs avoir connu une "inflexion au Brésil", pays clé, avec des ventes en hausse de 6,2%. A nombre de magasins comparable, le distributeur présent sous les enseignes Atacadao ou Sam's Club notamment indique avoir renoué "avec la croissance après trois trimestres de recul" et connaître une "reprise des volumes dans un contexte de retour à une inflation alimentaire légèrement positive".

Le groupe qui tiendra son assemblée générale le 24 mai indique aborder "le reste de l'année avec confiance" et confirme ses objectifs financiers pour 2024, notamment la croissance de l'Ebitda et du résultat opérationnel courant, des indicateurs de rentabilité.