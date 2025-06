Carrefour: va céder 7% du capital de Carmila information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 18:29









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce son intention de céder 7% du capital de Carmila, soit 9 866 421 actions, par voie de placement privé par le biais d'une procédure de construction accélérée d'un livre d'ordres.



Le règlement-livraison du Placement devrait intervenir le 6 juin 2025.



Le Placement s'inscrit dans le contexte de la revue stratégique en cours chez Carrefour annoncée en février dernier.



A l'issue du placement, Carrefour conservera environ 29,8% du capital de Carmila, soit 41 948 933 actions. Le groupe s'engage à conserver l'intégralité de cette participation pour une période expirant 90 jours après la date de règlement-livraison du Placement, sous réserve de certaines exceptions usuelles.



Carmila a fait part de son intention de participer au Placement dans le but de finaliser son programme de rachat d'actions en cours.





Valeurs associées CARREFOUR 13,2700 EUR Euronext Paris +0,68%