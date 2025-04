Carrefour: une dirigeante de Club Med cooptée au conseil information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Carrefour indique que son conseil d'administration a décidé, à l'unanimité et sur recommandation de son comité de gouvernance, la cooptation d'Anne Browaeys, en qualité d'administratrice indépendante, en remplacement de Stéphane Israël.



La ratification de cette cooptation sera proposée à la prochaine AG qui se réunira le 28 mai et portera sur la durée restant à courir du mandat de Stéphane Israël, soit jusqu'à l'issue de l'AG appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.



Anne Browaeys est l'actuelle directrice générale des marchés Europe-Afrique et Moyen-Orient, membre du comité de direction générale et chargée de la business unit Amérique du Nord de Club Med. Chez Carrefour, elle rejoindra le comité des rémunérations.





