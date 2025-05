Carrefour: succès d'une offre de rachat obligataire information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le succès de son offre de rachat, annoncé le 29 avril, portant sur sa souche d'obligations existantes d'un milliard d'euros portant intérêt au taux fixe de 2,625% venant à échéance le 15 décembre 2027.



Le montant nominal total d'obligations existantes valablement apporté et accepté pour rachat par le distributeur se montant à 200 millions d'euros, la totalité des obligations ainsi rachetées sera annulée. La date de règlement devrait avoir lieu le 12 mai.



L'opération permet à Carrefour de gérer de manière optimale le profil d'échéance de sa dette et ses liquidités. Elle fait suite au placement d'une nouvelle émission obligataire 'sustainability-linked' de 500 millions d'euros à échéance mai 2029.





Valeurs associées CARREFOUR 13,7150 EUR Euronext Paris +0,59%