Carrefour soutenu par Morgan Stanley

(Zonebourse.com) - Le géant de la distribution ( 1,41%) émarge à la deuxième place du palmarès du CAC 40 après la reprise de sa couverture par Morgan Stanley. La banque a relevé sa recommandation à surpondérer et fixé un objectif de cours de 20,10 euros.
"Le rendement du flux de trésorerie disponible de Carrefour est près de deux fois supérieur à son PER prévisionnel pour 2028 tandis que
marché sous-évalue le nouveau plan stratégique", souligne la banque américaine.
En 2025, Morgan Stanley avait procédé à une analyse approfondie de la stratégie de Carrefour en examinant ses performances opérationnelles et son positionnement concurrentiel dans chacune de ses principales fonctions métier.
"Aujourd'hui, 12 mois plus tard, un certain nombre de points sensibles sont en passe d'être résolus. La détermination de la direction et la rapidité d'exécution ont été impressionnantes. Nous estimons que l'entreprise a considérablement réduit ses risques, que les ressources sont redéployées vers son coeur de métier et que la nouvelle orientation stratégique place Carrefour sur la voie d'une croissance durable à moyen terme", détaille le broker.
Carrefour publiera le 23 juillet ses résultats du premier semestre 2026.
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