Carrefour : soulève la résistance des 12,40E
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 15:25
Le titre semble s'ouvrir la route d'un comblement du 'gap' des 12,88E du 25 août qui coïncide avec une résistance testée le 25 juillet, et ex-plancher du 8 avril... donc un seuil pivot important.
Valeurs associées
|12,5350 EUR
|Euronext Paris
|+2,49%
