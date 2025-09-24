 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 831,96
-0,51%
Carrefour : soulève la résistance des 12,40E
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 15:25

Carrefour grimpe de +2,5% au-delà des 2,50E et soulève au passage la résistance des 12,40E du 28 août au 5 septembre.
Le titre semble s'ouvrir la route d'un comblement du 'gap' des 12,88E du 25 août qui coïncide avec une résistance testée le 25 juillet, et ex-plancher du 8 avril... donc un seuil pivot important.

CARREFOUR
12,5350 EUR Euronext Paris +2,49%
