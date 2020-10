Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour signe sa meilleure performance trimestrielle en 20 ans Reuters • 28/10/2020 à 11:46









(Actualisé avec commentaires d'analystes, déclarations des dirigeants, cours de Bourse, contexte) PARIS, 28 octobre (Reuters) - Carrefour CARR.PA a fait état mercredi de sa meilleure performance trimestrielle depuis au moins 20 ans, tirée par son redressement en France et en Espagne ainsi que par une activité très dynamique au Brésil. Son chiffre d'affaires à magasins comparables au troisième trimestre a progressé de 8,4%, contre une hausse de 6,3% observée au cours des trois mois précédents et un consensus à +5,3% selon Jefferies. "Les ventes de Carrefour au troisième trimestre reflètent l'excellente dynamique en cours dans le groupe, confirmant le succès du plan de transformation Carrefour 2022", a déclaré le PDG Alexandre Bompard, cité dans un communiqué. Carrefour a lancé il y a deux ans, en 2018, un vaste plan sur cinq ans de réduction de ses coûts et de développement dans le commerce en ligne afin d'améliorer ses résultats. Le groupe a notamment redressé la barre en France, où Alexandre Bompard a fait de la reprise des ventes des hypermarchés une priorité. Le chiffre d'affaires dans l'Hexagone a augmenté de 3,8% en comparable, avec une croissance de 2,5% pour les hypermarchés, "qui ont accentué leur bonne dynamique initiée post-confinement", indique Carrefour. Lors du confinement imposé en mars pour lutter contre la pandémie de coronavirus, les clients ont privilégié les supermarchés de proximité et le commerce en ligne mais la levée des mesures à la mi-mai a permis un rebond des ventes des hypermarchés. DES PERSPECTIVES INCERTAINES ? Le gouvernement français envisage toutefois d'instaurer à nouveau un confinement à grande échelle, qui pourrait être annoncé lors d'une intervention du président Emmanuel Macron prévue ce mercredi à 20h00 (19h00 GMT). "Inévitablement, le risque d'un confinement après les mesures de restrictions draconiennes prises en France et en Espagne au deuxième trimestre reste à considérer", ont souligné les analystes de Jefferies dans une note consacrée à Carrefour. "La façon selon laquelle la liberté de circulation sera préservée durant la période commerciale critique de Noël est un important facteur susceptible de changer la donne", préviennent-ils. Lors d'une conférence avec les analystes, Alexandre Bompard a assuré que Carrefour était prêt à faire face aux différents scénarios dans tous les pays confrontés à un renforcement des restrictions sanitaires en raison de la pandémie de coronavirus. Le directeur financier Matthieu Malige a ajouté qu'il était encore trop tôt pour discuter des tendances du quatrième trimestre. Il a indiqué par ailleurs que le consensus établi par Factset sur un résultat opérationnel courant pour 2020 de 2,089 milliards d'euros était "juste". Carrefour a confirmé mercredi les orientations de son plan stratégique et l'ensemble de ses objectifs pour 2020. Il a dit notamment anticiper pour cette année "une dynamique commerciale soutenue et une amélioration du levier opérationnel des activités de distribution" mais a prévenu que les services financiers et marchands ainsi que les ventes B2B en Europe, pénalisés par la crise, devraient peser sur les résultats annuels. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Carrefour est ressorti à 19,69 milliards d'euros, avec une croissance qui a atteint 26% en données comparables au Brésil, un niveau record selon le groupe. En Espagne, les ventes ont progressé de 6,3% à magasins comparables. A la Bourse de Paris, l'action Carrefour progressait de 2,13% à 13,9 euros à 11h30, signant une des rares hausses du CAC 40 dans un marché plombé par les craintes d'un retour des mesures de confinement en Europe. (Blandine Hénault et Dominique Vidalon, édité par Bertrand Boucey)

