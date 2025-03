Carrefour: second échec sous 13,30E, surveiller 12,87E information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Carrefour subit un second échec sous 13,30E (résistance testée les 10 et 212 mars): il convient de surveiller la réaction du titre au contact sur support des 12,87E du 13 mars.

En jeu : le retest du plancher annuel des 12,5E des 20/21 février et 4 mars (autrement dit, un potentiel de repli limité à -4/-5% dans la pire hypothèse).





Valeurs associées CARREFOUR 13,0400 EUR Euronext Paris -1,55%