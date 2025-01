Carrefour : retombe sur des planchers de plus de 4 ans information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 15:59









(CercleFinance.com) - Complètement à contrecourant d'un CAC40 qui s'envole au-delà des 7.700Pts, Carrefour chute de plus de 4%, sous les 13,4E et retrace son plancher des 13,38E du 23 décembre dernier... un niveau pas si éloigné du plancher quasi historique des 13,2E du 28 juin 2024... ou du niveau testé le 22/12/2020.





Valeurs associées CARREFOUR 13,42 EUR Euronext Paris -4,45%