Carrefour: renouvellements proposés pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 07:48









(CercleFinance.com) - Carrefour indique que son conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine AG du 28 mai, le renouvellement des mandats de Flavia Buarque de Almeida, Charles Edelstenne et Eduardo Rossi pour une durée de trois ans.



Par ailleurs, eu égard à l'ancienneté de son mandat d'administrateur, et pour ce seul motif, le conseil a estimé que Charles Edelstenne ne pourrait plus, à compter de la prochaine AG, être qualifié d'administrateur indépendant.



En outre, le conseil a fait évoluer ses comités : Charles Edelstenne quitte le comité de gouvernance et rejoint le comité stratégique, Aurore Domont est nommée présidente du comité de gouvernance et Claudia Almeida e Silva, présidente du comité RSE.





Valeurs associées CARREFOUR 12,8700 EUR Euronext Paris 0,00%