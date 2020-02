Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour relève son objectif d'économies à €2,8 mds Reuters • 27/02/2020 à 07:38









27 février (Reuters) - Carrefour CARR.PA a publié jeudi les résultats et objectifs suivants: * CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 3,1% EN COMPARABLE EN 2019 (+1,8% EN 2018) À €80,735 MILLIARDS * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) DE €2,088 MILLIARDS EN 2019, EN HAUSSE DE 7,4% À TAUX DE CHANGES CONSTANTS ET NORMES COMPARABLES * ROC FRANCE EN CROISSANCE DE 15,6% À €539 MILLIONS * AMÉLIORATION DE 17% DU CASH-FLOW LIBRE HORS ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS À €1,301 MILLIARD * CARREFOUR RELÈVE SON PLAN D'ÉCONOMIES SUR TROIS ANS À €2,8 MILLIARDS À FIN 2020 CONTRE €2,6 MDS PRÉCÉDEMMENT * NOUVEL OBJECTIF DE €300 MILLIONS DE CESSIONS ADDITIONNELLES D'ACTIFS IMMOBILIERS NON STRATÉGIQUES À HORIZON 2022 * DIVIDENDE STABLE À €0,46 PAR ACTION * CARREFOUR CONFIRME L'ENSEMBLE DE SES AUTRES OBJECTIFS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.03%