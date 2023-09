Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: rachète à El Corte Inglés 47 magasins en Espagne information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 09:42









(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé hier soir avoir conclu un accord avec le groupe espagnol de grands magasins El Corte Inglés en vue de l'acquisition de 47 supermarchés et magasins de proximité SuperCor en Espagne sur la base d'une valeur d'entreprise de 60 millions d'euros.



Le distributeur français explique qu'il prévoit de transformer ces magasins, situés notamment dans les régions de Madrid, de Catalogne, d'Andalousie et de Valence, en enseignes Carrefour Market, Carrefour Express et Supeco.



Carrefour indique qu'il va ainsi pouvoir consolider sa position en Espagne, son troisième marché après la France et le Brésil, en diversifiant son réseau de magasins et sa présence géographique dans le pays, conformément à sa stratégie.



La réalisation de l'opération, soumise aux conditions habituelles, devrait être finalisée d'ici à la fin du premier semestre 2024.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.59%