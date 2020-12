Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour prévoit de recruter 15.000 jeunes de la "génération COVID" en France Reuters • 08/12/2020 à 14:15









PARIS, 8 décembre (Reuters) - Carrefour CARR.PA , premier distributeur européen, prévoit d'embaucher 15.000 jeunes, l'année prochaine en France, dont la moitié dans des quartiers défavorisés, a annoncé mardi le PDG du groupe, Alexandre Bompard. "Il y a quelque 750.000 jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail. C'est toujours difficile pour eux de trouver une place", a déclaré Alexandre Bompard à la radio RTL, en faisant référence aux travailleurs de moins de 25 ans. "Cette année, pour ce que nous pouvons appeler la 'génération COVID', c'est d'une complexité folle. Les portes sont fermées parce que de nombreuses entreprises sont en difficultés", a-t-il poursuivi. "Nous sommes le premier employeur (du secteur privé) en France. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. J'ai décidé que nous allions embaucher 15.000 jeunes l'année prochaine, soit 50% de plus que d'habitude, et je veux que 50% de ces jeunes viennent des quartiers défavorisés", a ajouté le patron du distributeur français. Les emplois proposés seront des contrats à durée indéterminée ou en alternance. Carrefour emploie actuellement 321.000 personnes dans le monde, dont 105.000 en France. (Dominique Vidalon, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.77%