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Carrefour présente sa feuille de route RSE 2030
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 15:50

Le distributeur (-0,15%) a détaillé mardi les grandes orientations de sa stratégie RSE 2030, articulée autour des enjeux climatiques, de la sécurisation des filières d'approvisionnement et de l'amélioration de l'offre alimentaire.

Le distributeur a présenté, ce mardi, sa stratégie RSE 2030, articulée autour de trois priorités : la réduction de son empreinte carbone, la sécurisation de ses approvisionnements et la promotion d'une alimentation plus saine.

Le distributeur confirme ses objectifs climatiques, renforce les exigences imposées à ses fournisseurs et prévoit d'accélérer le développement de filières agricoles durables.

Le groupe vise également à porter à 50% la part de son chiffre d'affaires alimentaire issue de produits contribuant à une alimentation plus équilibrée d'ici 2030. Parmi ses nouveaux objectifs figurent aussi une réduction de 60% du gaspillage alimentaire et de 27,5% des émissions liées au transport aval.

Enfin, Carrefour a annoncé un nouveau plan de réduction de 5 000 tonnes de plastique. Les économies réalisées grâce à cette diminution des emballages seront intégralement réinvesties pour soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs.

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