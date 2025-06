Carrefour: place une émission obligataire de 650 ME information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 18:32









(CercleFinance.com) - Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked pour un montant total de 650 millions d'euros.



Cette obligation est indexée sur deux objectifs : le premier est lié aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre, sur les Scope 1 et 2 ; le deuxième concerne le nombre de fournisseurs du Groupe engagés dans une stratégie pour le climat.



Cette émission a été sursouscrite près de 2,5 fois.



'Les 650 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du Groupe ainsi qu'au refinancement de la dette' précise la direction.





Valeurs associées CARREFOUR 12,8200 EUR Euronext Paris -0,50%