Carrefour: partenariat avec VusionGroup

(CercleFinance.com) - À l'occasion du salon VivaTech, Carrefour annonce un partenariat avec VusionGroup et le lancement d'une nouvelle génération de magasins connectés basés sur la technologie EdgeSense et Captana pour digitaliser les rayons. Ceci permettra de faciliter le quotidien des équipes en magasin, en leur fournissant des outils intelligents, basés sur la data et l'IA, qui identifient les actions prioritaires à effectuer en rayon et les guident pour réaliser efficacement ces actions. Ces technologies sont actuellement testées dans un magasin pilote, l'hypermarché Carrefour de Villabé (Essonne) où environ 70.000 étiquettes électroniques, 500 caméras et 7.000 rails EdgeSense ont été installés. Carrefour ajoute bénéficier déjà d'un retour d'expérience précieux sur les caméras de rayon permettant d'identifier les produits manquants en rayon. Elles sont déployées dans 35 magasins, grâce aux technologies de VusionGroup.

Valeurs associées CARREFOUR 12,7200 EUR Euronext Paris +0,47%